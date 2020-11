Por O Dia

O Flamengo enfrentou o São Paulo em três oportunidades em 2020. Juntando os três placares, o Rubro-Negro teria perdido por 9 a 2. O melhor time da América em 2019 foi engolido pelo futebol corajoso de Fernando Diniz. Aliás, coragem foi o que faltou para o time carioca na eliminação melancólica da Copa do Brasil. O time não jogou. Tudo bem, vimos muitos desfalques. E, mesmo assim, o time que entrou em campo deveria apresentar bom futebol. Muitos erros e equívocos. Como o Everton Ribeiro, de quem sou fã, camisa 10 da Seleção e capitão do Flamengo, deixa o Vitinho bater um pênalti decisivo? Era a hora de o líder tomar à frente. E Rogério Ceni ordenar. Gosto dele e não dá para crucificá-lo, pedir sua cabeça. Mas o Flamengo precisa de firmeza. Um trabalho psicológico intenso para que a confiança retorne.

OITO INFECTADOS NO VASCO

Instantes antes do jogo contra o Fortaleza, o torcedor do Vasco foi pego de surpresa com a ausência de Benítez. O argentino testou positivo para covid-19 e se juntou a uma lista de oito desfalques pelo mesmo motivo, com Miranda, Castan, Ulisses, Carlinhos, Bastos, Ribamar e Tiago Reis. Situação crítica e que preocupa o técnico Ricardo Sá Pinto, que já não tem elenco qualificado e vai perdendo peças mais do que importantes...

FIM DA NOVELA: DODI FORA DO FLU

Parecia que tudo se encaminhava para um acerto. Mas, após longa negociação, polêmicas e muitas pessoas envolvidas, Dodi está fora do Fluminense a partir de 2021. O destino deve ser o futebol estrangeiro, como os empresários do volante comunicaram. O Tricolor acusou os representantes do atleta de serem antiéticos por terem oferecido Dodi a outros clubes. Será uma perda sentida, mas o ponto final é importante. Jogadores vêm e vão. O Fluminense fica.

DESISTÊNCIA E CORRERIA

O Botafogo desistiu da contratação do volante Jonas, que já atuou no Flamengo no Rio. Por quê? O tempo para a inscrição seria extremamente curto junto à CBF e a diretoria optou pela desistência. Jonas joga na Arábia Saudita, o que dificultou a situação. O Alvinegro corre para achar alguém do mercado sul-americano ou brasileiro para reforçar o elenco. O prazo de inscrição termina hoje.