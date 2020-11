Paulo Pelaipe chegou a renovar com o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Por O Dia

Publicado 21/11/2020

O Flamengo em 2019 teve o ano dos sonhos. Tríplice coroa com Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores da América. Um time imbatível e que parecia sintonizado dentro e fora de campo. Mas em janeiro de 2020 as coisas começaram a mudar, principalmente fora dos gramados. Paulo Pelaipe, até então gerente de futebol e que foi, por exemplo, o responsável por indicar a contratação de Jorge Jesus (não preciso nem dizer a importância dele). A demissão? Por e-mail. Mesmo depois de ter acertado a renovação com Marcos Braz, vice-presidente de futebol. Ele disse que mantém amizade com Bruno Spindel, Braz e tem respeito por Landim, mas quem o boicotava no clube era Gabriel Skinner, supervisor de futebol, primo de BAP (Luiz Eduardo Baptista), VP de relações exteriores, uma das grandes figuras políticas no Rubro-Negro. Para Pelaipe, ele saiu por armação e Skinner ficou em sua vaga, mesmo não sendo oficialmente. De lá para cá, o Flamengo simplesmente veio degringolando cada vez mais. Hoje vive sua maior crise na temporada. O que acontece fora também reflete lá dentro do campo...







ACORDO MILIONÁRIO

Fred e Cruzeiro entraram, finalmente, em um acordo para que o time mineiro pague tudo o que deve ao atacante. Depois da equipe separar cerca de R$ 70 milhões em seu balanço para quitar a dívida com o centroavante, as partes conversaram e o camisa 9 do Fluminense aceitou receber R$ 25 milhões, parceladamente, a partir de 2022, para que o Cruzeiro se recupere. Não jogou muito por lá, então está mais do que de “bom tamanho”.

NOVE CASOS NO VASCO E CONTANDO...

O surto de Covid-19 segue no Vasco da Gama. Desta vez, Talles Magno foi o jogador que testou positivo. Não perca a conta: Castan, Miranda, Ulisses, Carlinhos, Ribamar, Bastos, Tiago Reis, Benítez e Talles. É culpa do DM? Não. Já falei uma vez e falarei de novo: enquanto os próprios jogadores também não tiverem consciência, vai continuar acontecendo. É fato.







BRUNO NAZÁRIO É O CÉREBRO

O Botafogo vai para o confronto direto com o Fortaleza, amanhã, pressionado pela situação caótica que vive o clube. Em semana de eleição, parece que Emiliano Díaz, auxiliar de Ramón Días (se recuperando de cirurgia), já definiu seu “cérebro” e não poderia ser diferente: Bruno Nazário. Com Bessa é Matheus Babi à frente, espera-se um poder de fogo melhor ao Alvinegro. O Leão não é mole. Deu trabalho ao Vasco. Mas vou apostar na vitória do Fogão para que essa maré vá embora!