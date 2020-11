Por O Dia

Publicado 24/11/2020 00:00

O Flamengo precisava da vitória para espantar a "Crise da Gávea". Pressionado pelos últimos resultados, principalmente por conta da eliminação na Copa do Brasil, o time de Rogério Ceni pegou o Coritiba no Maracanã e ficou por conta dos craques. Bruno Henrique, Arrascaeta e Éverton Ribeiro resolveram abrir a caixinha de ferramentas. Quero destacar o uruguaio. Não bastassem o gol e a assistência, ele colocou o jogo no bolso e demonstrou que, se fosse brasileiro, estaria na Seleção ao lado de Éverton Ribeiro. É por isso que o Flamengo sofre tanta pressão. Uma equipe recheada de atletas acima da média jamais pode tomar tantas goleadas e ser eliminado de forma sofrível como foi. É um dever de quem comanda fazer esses caras jogarem. Não é fácil. Muito pelo contrário. A grande sacada de Jorge Jesus foi ter encontrado a harmonia entre eles. Espero que Ceni engrene de vez. Torço pelo futebol carioca e gosto de ver futebol bem jogado.

O DEDO DA DIRETORIA NO FLU

Sabe quando você vê na prática o trabalho de comando feito por um clube? Foi o que vi na vitória do Fluminense sobre o Inter, no Beira-Rio, tirando a invencibilidade do Colorado em casa no Brasileiro. Lucca meteu gol olímpico e ajudou no sonho que todo tricolor quer seguir sonhando: a vaga na Libertadores em 2021. Tem dedo de quem comanda. E pés de quem entra em campo. Grande fase!

NÃO TÁ BOM. NEM RUIM.

O Vasco obteve um resultado importante, que ajudou seus rivais cariocas na briga pela parte de cima da tabela: empatou com o São Paulo, no Morumbi. O Gigante da Colina fez um jogo competitivo e poderia até ter vencido. Muito espaço deixado pelo time de Diniz e, não fosse a falha do zagueiro Jadson, dava para o Vasco ter voltado ao Rio com os três pontos. De bom tamanho. Mas nem tanto.

MELANCOLIA E ELEIÇÕES

O Botafogo sofreu mais uma derrota no Campeonato Brasileiro e o time parece estar se afundando em uma crise sem fim. Desempenho ruim, técnico se recuperando de cirurgia e o destino do próximo quadriênio nas mãos dos sócios. Hoje tem eleições em General Severiano. Os candidatos? Alessandro Leite (Todos pelo Botafogo), Durcesio Mello (Botafogo de Todos) e Walmer Machado (O Mais Tradicional). Chegou a hora da virada? Espero que sim...