Por O Dia

Publicado 22/12/2020 00:00

A partida entre Flamengo e Bahia tinha tudo para ficar marcada pelo grande jogo que foi em campo. Veja este cenário: o Rubro-Negro fez 2 a 0, o Bahia virou e, logo depois, o Fla conseguiu o 4 a 3 que o colocou em condições de brigar pelo título somente com as próprias pernas. Coisa linda em uma partida com muitos golaços, principalmente de Vitinho, Bruno Henrique e Gilberto. Mas foi a denúncia do meia Gerson, dizendo que sofreu racismo do colombiano Ramirez, do Bahia, que roubou os holofotes do que tinha tudo para ser recordado como um dos melhores jogos do Brasileiro 2020. E quer saber? Tudo bem. A resposta do Gerson, além de ter sido fora de campo combatendo o preconceito, foi dentro dele também. O meia do Flamengo é o melhor na função que faz e já deveria ter sido convocado para a Seleção. Jogou muito. Colocou o jogo no bolso. Parece que a bizarra atitude de Mano Menezes de falar que Gerson estava de "malandragem" por reclamar de racismo deixou o Coringa do Fla mais disposto. E deu certo. O Flamengo venceu e Gerson foi herói de todas as formas. Racismo nunca! Chega.





TORCIDA VASCAÍNA, AGORA É CONFIAR

Publicidade

O novo presidente do Vasco, Jorge Salgado, concedeu entrevista coletiva ontem e foi a primeira dele neste cargo, direto de São Januário. Ele se mostrou extremamente sereno e ciente da dificuldade que será reestruturar o Vasco. Agora, meu amigo, não adianta mais o torcedor ficar brigando por política. É apoiar até o fim o que a Justiça determinou. Porque não se trata de dar força ao Salgado, se trata do Vasco. E o clube é maior do que tudo. Agora é confiar!

Publicidade

FIM DE SEMANA CARIOCA

O Fluminense jogou no meio de semana e não conseguiu a vitória diante do Atlético-GO para a rodada ficar perfeita. Mas, no fim de semana, o futebol carioca deu aula e alegria ao torcedor. O Flamengo venceu em um jogaço contra o Bahia. O Vasco renovou as forças com Sá Pinto (foto) derrotando o embalado time do Santos. E o Botafogo foi buscar um triunfo maiúsculo no jogo de seis pontos contra o Coxa. Que seja assim sempre. Grande fase!

Publicidade

XERÉM CAMPEÃO NOVAMENTE!

Publicidade

A molecada do Fluminense, criada em Xerém, já é conhecida por ser uma das melhores bases do Rio de Janeiro. E ontem a categoria sub-17 do Tricolor Carioca conquistou o Campeonato Brasileiro ao vencer o Athletico-PR, por 2 a 1, na Arena da Baixada! Parabéns, moleques de Xerém. Foco porque o Flu vai precisar de vocês no futuro! E vocês são ele!