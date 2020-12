Por O Dia

Publicado 26/12/2020 00:00 | Atualizado 26/12/2020 00:11

A 27ª rodada do Brasileiro será um famoso jogo de interesses entre os rivais do futebol carioca. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco têm jogos decisivos para os seus destinos e para os dos adversários no estado. O Flamengo vai visitar o Fortaleza e o Rubro-Negro está na briga pelo título, mas o Leão do Pici é adversário direto de Vasco e Botafogo no Z-4. O Fortaleza tem 30 pontos enquanto o Cruzmaltino tem 28 e o Alvinegro, 23. O Gigante da Colina tem confronto direto com o Athletico-PR (31) e, obviamente, tem o interesse do Fogão, que enfrenta o Corinthians em ascensão e buscando ameaçar a briga por uma vaga na Libertadores. E quem pensa em Libertadores é o Fluminense, que vai receber o líder São Paulo no Maracanã, duelo que interessa e muito ao Rubro-Negro carioca. Daqui até o fim do Brasileiro, os cariocas terão que torcer para o próprio time e, vez ou outra, para o maior rival. O importante é que tudo dê certo para o futebol carioca.





TRANSMISSÃO INÉDITA

A Twich, plataforma de streaming inicialmente para jogos de videgame, promete fazer história no Brasil. A partida entre Athletico-PR e Vasco, amanhã, às 18h15 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro, vai ser transmitida na plataforma de forma fechada e para os inscritos. Mas já é um grande avanço, já que o duelo do primeiro turno não foi transmitido por conta da briga diretos de transmissão entre Globo, Turner e a Lei do Mandante.

NOVA CHANCE PARA NENECA

Diego Alves não vai enfrentar o Fortaleza por ter sentido um desconforto muscular. É uma grande perda para o Flamengo, mas uma enorme chance para Hugo Neneca defender seu status de promessa com grande potencial. Depois da falha, o goleiro teve tempo para assimilar a situação e seguir progredindo. Acredito muito no garoto e acho que o Flamengo não precisa se preocupar nessas ocasiões.

CAÍRAM NA FAKE NEWS

Na quarta-feira, o Benfica, de Jorge Jesus, perdeu para o Porto, maior rival, por 2 a 0. A partida era pela Supertaça de Portugal e uma fakenews se espalhou pelo Brasil de que o ex-comandante do Flamengo tinha sido demitido no Natal. A torcida rubro-negra ficou louca e pediu a volta do português mesmo com Rogério Ceni acertando os times aos poucos. Não importa quanto tempo passar, o Mister sempre vai ser muito querido por aqui. Fez história e merece o reconhecimento.