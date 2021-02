Por O Dia

Gabriel Barbosa, mais conhecido como Gabigol e que agora quer ser chamado de Gabi, já é um dos maiores ídolos do Flamengo. O que ele fez com a camisa rubro-negra em 2019 é algo que demoraremos a ver de novo. A não ser que seja feito por ele mesmo. Algo que Rogério Ceni tem "atrapalhado". Além de já ter ficado no banco por opção, Gabi jogou 13 jogos pelo Flamengo na era Ceni e foi substituído em 11. Em um, ele entrou no decorrer da partida e, no outro, foi expulso com 10 minutos. Em 2019, foram 59 jogos e 43 partidas. Em 2020, são 39 e 24 gols. Dos 13 com Ceni, foram oito gols, número muito bom na realidade atual. Mas continua sendo substituído. Saindo com raiva e contrariado. Está coberto de razão. Ídolo, um dos craques do time, com números expressivos e vivendo grande fase, mas sempre saindo nas partidas. É uma pena. Quem sabe, se estivesse sendo utilizado de forma plena, o Flamengo estaria à frente do Inter e muito próximo de mais um título do Brasileiro. Mesmo assim, ainda dá.





PROPOSTA RECHAÇADA

A Rede Globo, que rescindiu o contrato do Carioca no ano passado por conta de uma briga com o Flamengo — na ocasião, o Rubro-Negro não assinou com a emissora, mas queria transmitir as suas partidas —, fez uma nova proposta aos clubes para 2021 e o negócio foi rechaçado pelos times, principalmente os grandes. Todos, aliás, têm algo a receber pela rescisão de contrato. Neste momento, nenhuma emissora de televisão detém os direitos do Carioca 2021.

MEDO E DESESPERO

Sou um dos maiores defensores de Luxemburgo, mas a entrevista dele, após a derrota do Vasco para o Flamengo, mostra a postura da equipe dentro de campo. Apático, o time poderia ter perdido de mais, não fosse um dia menos inspirado do rival. Jogo contra o Fla nunca será descartável. Tem que suar sangue e o Gigante da Colina mostrou estar entregue desde o começo do ano. Faltou coragem.

FINAL EM PONTOS CORRIDOS

Ainda temos alguns jogos pela frente, mas a grande final do Campeonato Brasileiro de pontos corridos vai acontecer no Maracanã, pela 37ª rodada. Flamengo e Inter, dois líderes, se enfrentam no Maior do Mundo para decidir quem vai levantar o caneco. Espero que seja dos cariocas, pelo investimento e por defender o futebol do Rio. Final antecipada e em pontos corridos. É possível unir os dois!