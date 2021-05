O Fluminense passou pela Portuguesa para avançar à final Lucas Mercon

Publicado 11/05/2021 00:00

As finais que a maioria esperava vão acontecer. E, para ser bem sincero, vão animar, sim. É claro que Flamengo e Fluminense vão receber os grandes holofotes na final do Carioca, enquanto Vasco e Botafogo vão brigar pelo "consolo" que se tornou a Taça Rio. Mas envolver os grandes clubes do Rio em finais e dias diferentes era tudo o que se esperava também. Podemos detalhar a discrepância e a divisão clara entre o Rubro Negro, o Tricolor, o Cruzmaltino e o Alvinegro. Enquanto os dois primeiros estão na Série A e na Libertadores, os dois últimos vão disputar a Série B, e o Cariocão refletiu exatamente isso com os resultados finais. Porém, cada um está na sua caminhada e, como sempre digo, o futebol carioca precisa se fortalecer. Os Brasileiros das Séries A e B já começam no fim de maio, e as duas partidas pelas decisões vão ser perfeitas para entender qual é a temperatura de cada equipe para as competições nacionais. Grandes fases e, neste momento, quem ganha somos nós.





PARABÉNS, VOLTAÇO E PORTUGUESA!

Faço questão de destacar as campanhas de Volta Redonda e Portuguesa. Num campeonato de pontos corridos, que entendo como mais difícil do que de grupos, pois sua equipe enfrenta todas as outras, o Voltaço e a Portuguesa foram consistentes e surpreenderam muita gente com belas campanhas. Perder para Flamengo e Fluminense, as duas melhores equipes do Rio, é normal. Parabéns aos envolvidos e que, a cada ano, os clubes menores se fortaleçam mais!

GUARDIOLA NÃO SE DECEPCIONARÁ

Mais uma vez, Kayky decidiu para o Fluminense na temporada 2021. Aos 17 anos e com talento invejável, está de malas prontas para a Inglaterra. Contra a Lusa, deu uma assistência e fez um gol. Esses lances chegam ao seu futuro técnico Guardiola, considerado por muitos o melhor do mundo. Se no Brasil ele já está "deitando" assim, imagina quando o espanhol passar o seu conhecimento para ele...

30 VEZES GERMÁN CANO

German Cano, do Vasco da Gama, comemora seu gol, segundo da equipe marcado diante do Madureira, durante partida válida pela semifinal da Taça Rio 2021, realizada no Estádio de São Januário, na zona norte do Rio de Janeiro, neste sábado, 08 de maio de 2021. Foto: ANDRÉ FABIANO/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO ANDRÉ FABIANO/ESTADÃO CONTEÚDO

É impressionante o faro de gol desse argentino. Tão impressionante que ele já se tornou o maior artilheiro estrangeiro do Vasco no século e tem uma média de gols de 0,50 por partida desde que chegou ao Gigante da Colina. São 30 bolas nas redes e agora ele já virou o artilheiro do time no ano, com seis marcados. Desde Nenê, não me recordo de uma contratação tão efetiva do time de São Januário. Crava muito!