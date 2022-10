Anúncio foi feito nesta quarta-feira - Rainbow Six Brasil

Anúncio foi feito nesta quarta-feiraRainbow Six Brasil

Publicado 26/10/2022 13:45

Após dois anos, o Six Invitational 2023, campeonato mais importante do calendário mundial de Rainbow Six Siege, volta para a cidade considerada o “berço” da modalidade. A competição ocorrerá em Montreal, Canadá, sede do principal estúdio da Ubisoft, entre os dias 7 a 19 de fevereiro, com os três últimos dias de evento abertos ao público no Place Bell.



Pela primeira vez com presença de torcedores desde a edição de 2020, o Six Invitational é o evento que celebra o Rainbow Six Siege e a comunidade, coroando o campeão mundial de R6. O torneio também será palco para mostrar as principais novidades do conteúdo competitivo e da jogabilidade para o ano oito do jogo. Além das partidas disputadas entre os melhores times do mundo, os fãs presentes no evento terão a oportunidade de participar de sessão de autógrafos, perguntas e respostas, uma loja com produtos licenciados e outras ações.



A competição receberá os 20 melhores times do mundo, com premiação total de US$ 3 milhões (aproximadamente R$ 16 milhões na cotação atual). Ao final do Six Jönköping Major, serão conhecidas as 16 equipes qualificadas para o Six Invitational 2023 através da Classificação Global, os “Invi Points”. Quatro vagas ainda estarão em disputa em dezembro e janeiro por meio de seis qualificatórios válidos para as regiões da América Latina, Ásia-Pacífico, Europa e América do Norte. Mais detalhes sobre os Six Invitational Qualifiers, incluindo locais de inscrição, serão compartilhados posteriormente.

Até o momento, oito equipes estão garantidas no SI 2023, com uma brasileira confirmada: a W7M Esports. O torneio inicia com a fase de grupos, que acontece de 7 a 11 de fevereiro, sem a presença de público. Entre 13 e 15 de fevereiro, ocorre a primeira fase dos playoffs, ainda com portões fechados. A segunda parte dos playoffs e a grande decisão, de 17 a 19 de fevereiro, contarão com o comparecimento dos torcedores.





Da mesma forma que no Six Berlim Major 2022, o Six Invitational 2023 contará com a transmissão e a cobertura in loco da Tribo, comunidade do streamer Alexandre “Gaules”. Os conteúdos trarão de perto a trajetória e os bastidores das equipes brasileiras na competição, com as transmissões em formato Watch Parties, recurso encorajado pela Ubisoft com outros streamers em competições anteriores.



Além disso, a equipe da Ubisoft Brasil estará diretamente da Place Bell para transmitir todas as emoções das partidas e produzir conteúdos especiais para as redes sociais. O público poderá acompanhar os confrontos pelos canais oficiais do Rainbow Six Esports Brasil na Twitch e no YouTube. Para mais informações sobre os campeonatos profissionais de R6 visite os site r6esportsbr.com.br.



Confira as datas da competição:



Fase de grupos: de 7 a 11 de fevereiro - portões fechados

Playoffs (PARTE 1): de 13 a 15 de fevereiro - portões fechados

Playoffs (PARTE 2) & Grande Final: de 17 a 19 de fevereiro , aberta ao público no Place Bell.