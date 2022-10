Previsão do mercado é otimista - Divulgação

Publicado 28/10/2022 13:57

Um levantamento feito pela Zewzoo, empresa de consultoria tecnológica, apontou que o mercado de games pode chegar a movimentar até o final de 2022 cerca de R$ 1 trilhão (um trilhão de reais). Uma alta de 5,4% em comparação a 2021.



Esse aumento faz com que as empresas desenvolvedoras de jogos lancem materiais que despertem o interesse dos fãs. Essa estratégia já foi adotada pela Brais Games, empresa brasileira desenvolvedora de jogos. Atualmente, a companhia está trabalhando na produção do 'Trix Battle Tactics', game NFT (produtos digitais com identidade única) com ênfase em jogabilidade.



“Queremos levar para as pessoas um projeto que seja divertido, que tenha espaço para ouvir a comunidade e dê bônus aos jogadores. A proposta do 'Trix Battle Tactics' é mostrar ao público que é possível existir um jogo de entretenimento e, ao mesmo tempo, permitir o uso de ativos digitais”, explica Antonio Ais, CEO da Brais Games sobre o novo projeto da empresa.



Segundo ele, o desenvolvimento do jogo foi realizado para permitir experiências em universos diferentes, que gere sensações maiores do que as já encontradas em outros ambientes. “O jogo se passa em um planeta desconhecido que sofre com constantes mudanças geológicas causadas por portais interdimensionais”, explica Antônio.