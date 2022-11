W7M foi a grande campeã - Rainbow Six Esports Brasil

Publicado 31/10/2022 18:40

A W7M Esports conquistou pela primeira vez o título da Copa Elite Six da América, a “Libertadores do R6”, neste domingo (30), após vencer a Team Liquid por 2 a 0 em série melhor de três mapas. O time chegou em três finais consecutivas do torneio continental em 2022 e, após bater na trave duas vezes, chega ao topo para reafirmar a força e o protagonismo da line-up no cenário latino-americano em 2022.



O título dos Touros foi conquistado de forma invicta e com apenas dois mapas perdidos em todo o campeonato. A caminhada até a final da competição começou com uma vitória por 2 a 0 contra os argentinos da Malvinas Gaming. Na sequência, superaram Black Dragons por 2 a 1, garantindo assim a vaga para o Six Major Joköping e para a final da chave dos vencedores. Na decisão desta chave, vitória sobre a Team Liquid por 2 a 1.





Por outro lado, a Team Liquid teve bastante trabalho para chegar à final. A Cavalaria estreou com vitória diante da Alpha Team do México por 2 a 0. No confronto seguinte, vitória por 2 a 1 no clássico contra a FaZe Clan. Na final da chave dos vencedores, a Liquid conheceu seu primeiro revés na competição diante da W7M Esports. A derrota diante forçou um novo confronto com a FaZe, desta vez pela final da chave de repescagem. E, assim como no primeiro confronto entre as duas equipes na fase anterior da competição, a Cavalaria levou a melhor, desta vez por 2 a 0.



Na grande final, a W7M Esports se impôs desde o início para largar na frente. No mapa Chalé, a equipe, com um ataque poderoso, terminou a primeira metade do mapa em vantagem de 4 a 2. Na troca de lados, a Team Liquid iniciou uma reação, mas os Touros retomaram o controle do jogo e fecharam o primeiro mapa da decisão em 7 a 4.



Banco foi o segundo mapa do confronto, e a Liquid começou com um ataque quase perfeito ao fechar a primeira metade em 5 a 1. Na troca de lados, foi a vez da W7M demonstrar o poderio ofensivo e, mesmo perdendo mais um round, empatou a série em 6 a 6, forçando o overtime. Na prorrogação, os Bulls levaram dois rounds em sequência e fecharam o confronto em 8 a 6, garantindo assim o troféu inédito da competição para sua galeria.