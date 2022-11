Pela segunda vez, Gabigol foi o herói do Flamengo na Libertadores - Marcelo Cortes

Publicado 03/11/2022 13:23

Gabigol tornou-se o novo embaixador do eFootball. O atacante do Flamengo irá promover o game de futebol da Konami junto à geração que cresceu jogando videogames, segundo o comunicado oficial.

"Estou feliz com a minha parceria. Anteriormente, fizemos algumas coisas excelentes para promover o futebol, meu país e a geração videogame. Desta vez, queremos fazer coisas novas e criativas que os fãs não esperam. Apenas espere e veja", afirmou Gabigol no comunicado.



A parceria entre o jogador do Flamengo e a Konami não é novidade, já que ela aconteceu quando ele surgiu no Santos.



"As habilidades de Gabigol e a evolução geral de seu jogo desde que retornou ao Brasil com o Flamengo têm sido inspiradoras. Ele define os tipos de jogadores que temos orgulho de ter como embaixadores do eFootball", explicou o presidente da Konami, Yuta Kose.