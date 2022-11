Jogo é um dos mais populares do mundo - Divulgação

Publicado 04/11/2022 16:57

A FACEIT, plataforma competitiva para jogos multiplayer online, com mais de 26 milhões de usuários em todo o mundo, anunciou nesta sexta-feira uma atualização significativa em sua plataforma para toda a América do Sul. O upgrade prevê a melhoria da experiência no matchmaking dentro do CS:GO, baseada no idioma, tradução melhorada e uma interface de usuário que permite que os jogadores rastreiem sua classificação e elo com mais facilidade. Além disso, os usuários terão acesso ao melhor anti-cheat do mercado e oportunidades de enfrentar os melhores da FACEIT Pro League, com uma premiação mensal total de 12,5 mil dólares.



O novo sistema de matchmaking da FACEIT traz várias atualizações após uma série de pesquisas realizadas desde o ano passado, e ouviu diversos usuários, entre eles jogadores profissionais, criadores de conteúdo e personalidades do cenário de CS:GO. Com base neste feedback, a FACEIT atualizou sua tecnologia de fila de matchmaking, que agora irá combinar os jogadores não apenas por sua habilidade, mas também pelo idioma falado, garantindo que eles sejam capazes de se comunicar com seus companheiros de equipe em seu idioma local.



Para garantir uma experiência de jogo de maior qualidade, os jogadores que possuem assinaturas premium, serão combinados entre si.