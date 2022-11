Sausage Man fez sucesso na Ásia antes de chega à América do Sul - Divulgação

Publicado 08/11/2022 11:38

A desenvolvedora XD anunciou hoje o lançamento do Sausage Man na América do Sul, transformando ele num game global. Lançado anteriormente apenas na Ásia, onde teve mais de 10 milhões de downloads, agora é a hora dos jogadores da América Latina conhecerem este novo battle royale, que envolve muitos tiros e altas doses de humor com seu protagonista, o Homem Salsicha.



Com batalhas explosivas de até 100 jogadores por mapa e uma grande zona de combate para competir, Sausage Man também traz skins personalizáveis para seus personagens feitos de salsicha. Além do bom humor, o Battle Royale também envolve estratégia, sobretudo para dominar o adversário.



“Sausage Man tem tudo para ser um dos jogos favoritos dos fãs, pois sabemos que a comunidade gamer da América do Sul gosta muito de jogos battle royale e de se divertir com eles. Nosso lançamento na Ásia trouxe um monte de fãs, ansiosos para jogar nosso jogo. Estamos muito animados em finalmente trazer o jogo para os milhões de jogadores da América.”,disse um dos responsáveis da equipe de Sausage Man.