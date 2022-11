Disputas vão pegar fogo - Divulgação

Publicado 08/11/2022 13:52

A reta final da terceira e última edição da Copa do Brasil de Rainbow Six Siege 2022 começa nesta terça-feira (8). Magic Squad, 00 Nation, FURIA e ELES levaram a melhor na fase anterior e garantiram vagas nas semifinais do torneio. Além de lutarem pelo título, as equipes duelam pela premiação de R$ 40 mil, destinada ao campeão.



Os quatro times classificados disputam, entre terça e quarta-feira, as fases semifinal e final para definir o vencedor da Copa do Brasil. Entre as equipes, a 00 Nation almeja o bicampeonato da competição, enquanto Magic Squad, FURIA e ELES buscam a conquista inédita. É a primeira vez nesta temporada que dois representantes do Tier 2 - Magic Squad e ELES - estão nas semifinais do campeonato. Esta é a última chance que estas quatro equipes terão para levantarem um troféu em 2022.



Na primeira partida, às 18h, Magic Squad e 00 Nation medirão forças em busca da decisão. A organização de Ronaldinho Gaúcho passou pela Dromedalho, com vitória por 2 a 1, e repetiu o placar diante da Team oNe, equipe da elite do R6. A 00 Nation superou LaQuimica Esports e TropiCaos, ambas por 2 a 0, e continua na briga por mais um título do torneio.





O outro confronto coloca frente a frente FURIA e ELES. A Pantera se classificou para as semifinais após bater Os Porquinhos por 2 a 0 e a SuperNova Esports por 2 a 1. Do outro lado, a ELES venceu a Black Dragons Female por 2 a 0 e surpreendeu o MIBR pelo mesmo marcador para seguir viva na competição.



O torneio, além de distribuir uma premiação total de R$ 100 mil, também serve como vitrine para novos jogadores tentarem vagas na elite do R6 brasileiro. As equipes da Liga Six têm a oportunidade de jogar contra algumas das principais organizações do cenário. E assim como na primeira edição de 2022, o campeonato contou com a participação de uma equipe que garantiu vaga por meio do Circuito Femino de Rainbow Six Siege: a Black Dragons Female.