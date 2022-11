FURIA fez 3 a 0 na final - Divulgação

Publicado 10/11/2022 17:15

A FURIA conquistou a terceira edição da Copa do Brasil de Rainbow Six Siege 2022. A equipe venceu a Magic Squad por 3 a 0 na grande final, que aconteceu nesta quarta-feira (9). Presente no cenário competitivo de Rainbow Six Siege desde 2020 e com boas campanhas em campeonatos nacionais e internacionais, essa é a primeira conquista da Pantera na modalidade.



Além do título, a FURIA embolsou 40 mil reais de premiação. Pelo vice-campeonato, a Magic Squad faturou R$ 20 mil. 00 Nation e ELES ficaram com R$ 10 mil cada pelo terceiro e quarto lugares, e as equipes que terminaram entre quinta e oitava posições - Team oNe, TropiCaos, SuperNova Team e MIBR - ficaram cada uma com R$ 5 mil. Ao todo, o torneio distribuiu R$ 100 mil nesta edição.



Assim como no ano passado, foram três edições da Copa do Brasil de Rainbow Six Siege em 2022, realizadas sempre ao fim de cada um dos turnos do Campeonato Brasileiro da modalidade. Somando as três do ano, o torneio distribuiu uma premiação total de R$ 300 mil, com transmissão de todas as partidas nos canais oficiais do Rainbow Six Esports Brasil na Twitch e no YouTube e algumas também no canal secundário na Twitch.





Caminhada da FURIA até o título



Em sua primeira participação na competição, a FURIA estreou na Copa do Brasil contra a equipe Os Porquinhos, pelas oitavas de final, e venceu o embate por 2 a 0. Na fase seguinte, bateu a SuperNova Team por 2 a 1. Já pela semifinal, vitória diante da ELES por 2 a 0 e vaga garantida na decisão.



Decisão contra Magic Squad



Apesar do placar geral de 3 a 0, a decisão foi bastante acirrada nos três mapas do duelo. O cenário escolhido para abrir o confronto foi Chalé. Com a primeira metade da terminando empatada, a FURIA contou com um forte desempenho ofensivo para fechar o primeiro jogo em 7 a 5.