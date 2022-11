Casimiro irá transmitir jogos na Copa - Reprodução

Publicado 11/11/2022 11:02

Nubank e Casimiro se juntam numa parceria inédita para esquentar fãs brasileiros durante o pré-jogo das partidas mais aguardadas da Copa do Mundo da FIFA 2022. A empresa e o streamer anunciam o NuEsquenta com Casimiro, um gameshow de perguntas & respostas 100% gratuito que acontecerá 1 hora antes do início dos melhores jogos do maior torneio de futebol do planeta.



Inspirado nos jogos de trívia, o NuEsquenta com Casimiro será apresentado pelo Cazé e aberto a clientes e não-clientes, com mais de R$ 1 milhão em prêmios no total, sendo R$ 150 mil por rodada. Nos sete jogos selecionados pela empresa, sendo o primeiro deles Brasil x Sérvia no dia 24 de novembro, serão feitas 12 perguntas, com 10 segundos de tempo de resposta para cada uma delas em caráter eliminatório – ou seja, respostas erradas desclassificam o participante.

Serão duas categorias de tema: questões sobre histórias das Copas do Mundo da FIFA e conhecimentos gerais sobre os países que estão na competição. Para ganhar, o usuário precisa ser a única pessoa, dentre todas as que ainda estão jogando, a acertar todas as perguntas. Caso haja empate, acontecerá uma prorrogação de 5 minutos com perguntas extras, até que alguém seja eliminado. Persistindo o empate, vence o jogador que tiver acertado a última pergunta no menor tempo.