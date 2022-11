Raphinha é um dos selecionados por Tite para a busca do hexa - Divulgação/AFUN

Publicado 15/11/2022 11:55 | Atualizado 15/11/2022 11:57

O atacante Raphinha, convocado para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar 2022, é o novo embaixador da AFUN, empresa do ramo dos jogos eletrônicos. Com foco no mercado brasileiro, o grupo lançou sua plataforma online de apostas esportivas em 2022, contando com mais de 3 mil jogos. A AFUN tem como missão proporcionar mais diversão e entretenimento para milhões de brasileiros e visa garantir um momento de diversão para todos os usuários.



O conceito da parceria entre o atleta e a AFUN é de que, juntos, levem toda a paixão, diversão e entretenimento do futebol e de esportes em geral para milhões de brasileiros. A aposta da marca é a mensagem de que levará alegria e divertimento para todo o Brasil, da mesma forma que Raphinha faz dentro dos gramados.



As equipes da AFUN estão localizadas em 7 países diferentes e cuidam do desenvolvimento de jogos, sistemas de pagamento e análise de dados. A empresa veio ao Brasil com a intenção de proporcionar a cada usuário uma experiência de jogo individualizada em uma plataforma confiável.



Além de assinar como embaixador da AFUN para o Brasil e da diária de gravações, está previsto o uso da imagem de Raphinha durante o período de contrato, para todas as redes sociais e peças publicitárias da marca. O acordo também prevê que o atleta participe de um evento de cunho social, realizado no Brasil.



Comentando o anúncio, Taka Kataoka, CSO da AFUN disse: “Estamos entusiasmados em fazer parceria com Raphinha no ano da Copa do Mundo. Raphinha continua buscando a grandeza, e sua história e valores são uma inspiração para muitos e tiveram um impacto positivo globalmente. Compartilhamos muitos de seus atributos, como experiência, confiabilidade e o modo como operamos, e esperamos continuar nos conectando ao longo desta jornada com todos que usam a plataforma AFUN.”