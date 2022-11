Tatuagens de 'Kratos' vem ganhando a pele dos gamers - Divulgação

Publicado 16/11/2022 11:47

O mundo dos games tem crescido cada vez mais dentro da cultura pop. Dessa forma, personagens, frases relacionadas aos jogos entre outros elementos deixaram de ser apenas algo virtual e invadindo o mundo real, e nisso, as tatuagens estão em alta. O número de fãs desse universo que buscam as tatuagens para deixar registrado na pele tem crescido.



O tatuador Filipe Amorim comentou sobre o aumento destes pedidos feitos pelo público. Na opinião dele, os jogos cada vez mais se relacionam com um sentimento pessoal dos fãs, que se identificam com o personagem ou game, e então, buscam fazer a tatuagem, como uma maneira de mostrar a sua identidade.



“O crescimento dos games no Brasil é notório. Hoje, esse mundo é mais que um hobby e virou uma profissão. Com isso, cresceu também todo esse sentimento voltado aos jogos, aos personagens. E nisso entra a tatuagem, porque ela tem esse poder de representar alguma coisa importante para aquela pessoa. Então muitas vezes, os clientes se identificam com algo dos games e fazem a tatuagem em cima disso”, comentou.