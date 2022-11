Torneio acontece no final de novembro - Divulgação/R6 Brasil

Torneio acontece no final de novembroDivulgação/R6 Brasil

Publicado 16/11/2022 11:57

Estão confirmadas as 16 equipes classificadas para o próximo Six Major, que acontecerá nas cidades de Estocolmo e Jönköping, na Suécia, entre os dias 21 e 27 de novembro. Os quatro melhores times das regiões com cenário competitivo oficial (América Latina, América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico) disputarão o título e pontos no ranking global para o Six Invitational 2023.



Em relação a presença de público no evento, o Six Jönköping Major seguirá um modelo similar ao adotado no Six Berlim Major, disputado em agosto. Com a fase de grupos em Estocolmo, o torneio contará com a presença de torcedores na DreamHack Winter (Elmia Congress Center), a partir do dia 25, data do início dos playoffs, seguindo as medidas de segurança e saúde para o conforto dos presentes.



O Brasil tem quatro representantes em busca de conquistar mais uma taça internacional para o país. Black Dragons (estreante na competição), FaZe Clan, Team Liquid e W7M Esports alcançaram as semifinais da terceira edição da Copa Elite Six da América, “a Libertadores do R6”, e se classificaram pela região LATAM. Os brasileiros, inclusive, são maioria: 21 atletas do país estarão no torneio, mais representantes do que qualquer outro país.





Além dos times brasileiros, o campeonato contará com mais 12 equipes de outras três regiões: América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico. São elas:



América do Norte:



Mirage

Spacestation Gaming

Soniqs

TSM



Europa:



Heroic

MNM Gaming

Team BDS

Wolves



Ásia-Pacífico:



Cyclops Gaming

Dire Wolves

FURY

SANDBOX Gaming



As quartas de final e as semifinais, que acontecem nos dias 25 e 26 de novembro, serão em MD3 com o sistema de eliminação simples, ou seja, o vencedor do duelo avança e o perdedor é eliminado diretamente, sem repescagem. As duas melhores equipes do campeonato farão a Grande Final no dia 27, em um emocionante duelo em MD5 para decidir o campeão do Six Jönköping Major 2022.



O público poderá acompanhar todas as partidas do Six Jönköping Major 2022 com transmissão em português nos canais oficiais do Rainbow Six Esports Brasil na Twitch e no YouTube, além de algumas pelo canal secundário na Twitch, e também em Watch Parties realizadas por streamers parceiros da Ubisoft. Assim como no Six Berlim Major, a Tribonera, encabeçada por Alexandre “Gaules”, transmitirá duelos da competição. Para mais informações, acesse o site oficial do cenário competitivo de Rainbow Six Siege.



Ao longo da competição serão reveladas todas as novidades da quarta temporada do Ano 7 do Rainbow Six Siege. O público deve sintonizar nos canais oficiais da Ubisoft e nas watch parties no dia 21 para a revelação completa da temporada. Serão distribuídas recompensas via Twitch Drops e no YouTube com códigos de resgate no chat.



Para celebrar mais uma edição do Six Major, um pacote da operadora Hibana está disponível para compra na página de esports na loja do jogo. 20% da receita líquida dos itens será destinada à premiação da competição, dando aos fãs a oportunidade de apoiar as equipes participantes do torneio.