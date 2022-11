CS:GO é um dos títulos mais jogados do mundo - Divulgação

Publicado 17/11/2022 16:14

A FACEIT, plataforma competitiva para jogos multiplayer online, com mais de 27 milhões de usuários no mundo, anunciou os próximos passos de sua parceria com a WhiteBIT, plataforma de trocas de criptomoedas, com o lançamento do WhiteBIT Community Clash - o maior evento com matchmaking de CS:GO até hoje.



Os usuários da FACEIT estão convidados a se juntar aos 60 maiores streamers de CS:GO da Europa e da América do Sul e entrar nos clãs para competir por uma parte da premiação total de US$ 1 milhão em USDT e 100 milhões de FACEIT Points, além de uma chance para chegar à final ao vivo da Dreamhack Valencia, na Espanha, entre os dias 9 e 11 de dezembro. Os clãs são comunidades digitais criadas na FACEIT, para que os jogadores encontrem outros jogadores parecidos com eles para formar um squad.



A partir de 15 de novembro, os jogadores escolhem um clã e participam de partidas para ganhar pontos. Quanto mais membros, vitórias e pontos, mais o clã tem a chance de chegar à final. No final da primeira fase, os dez últimos clãs da tabela são eliminados. Os clãs restantes competirão para chegar aos Playoffs com base nas classificações em um torneio de eliminação única, melhor de 3. Os líderes do clã selecionarão quatro jogadores e dois substitutos para representar a equipe nas quartas de final e nas semifinais no Dreamhack Valencia. Os dois melhores clãs de cada região se enfrentarão nas finais presenciais, onde competirão no palco por US$ 1 milhão em USDT. Excepcionalmente, todos os membros do clã vencedor receberão uma parte da premiação.