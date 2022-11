Jogo é um dos mais populares do mundo - Divulgação

Publicado 17/11/2022 16:28

O grande momento para os fãs de Call Of Duty: Warzone chegou nesta quarta-feira (16). A atualização 2.0 do famoso battle royale já pode ser baixada pelos jogadores, e traz novidades para o público em várias características do game como mapas, mecânicas, entre outros aspectos esperados pelos players.



Warzone 2.0 será uma atualização gratuita de Call Of Duty: Warzone, e está disponível para PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One e Xbox Series X/S. Porém, os jogadores precisam de 70 GB disponíveis para fazer o download do novo jogo da série.





Outros fatores que são esperados pelos fãs da franquia são mudanças e melhorias na jogabilidade, como a locomoção e a física das armas. Além disso, mecânicas de movimentação dentro de superfícies aquáticas e poder se pendurar em prédios estão disponíveis, fazendo com que o jogador possua uma boa vantagem na hora de batalhas, fugas, entre outros eventos.



Além disso, outras novidades como novos veículos e um novo Gulag, o 2.0, chegam com expectativas dos fãs. No Gulag, a principal mudança é no formato de batalhas, agora em formato 2 vs 2. Os jogadores precisarão se juntar com outro de forma randômica para retornar ao mapa.



Vale lembrar que o primeiro jogo da série, Call Of Duty Warzone, ficará offline por 12 dias e retornará no dia 28 de novembro, com o nome Call of Duty: Warzone Caldera.