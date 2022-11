Evento será um marco para a categoria - (Divulgação)

Publicado 17/11/2022 16:39

O Comitê Olímpico Internacional (COI) confirmou na última quarta-feira (16), a primeira edição da Semana Olímpica de ESports, visando se aproximar do nicho. O evento será em Cingapura, entre os dias 22 e 25 de junho de 2023, e é o grande próximo passo dos esportes olímpicos dentro do mundo dos games.



O evento do COI conta com a parceria do Ministério da Cultura, Comunidade e Juventude de Cingapura, além do Comitê Olímpico do país. A semana contará com vários painéis, novas tecnologias, sessões e partidas, além da primeira final ao vivo e presencial da Olympic Esports Series, baseada no sucesso da Olympic Virtual Series, que reuniu mais de 250 mil participantes em 2021 em vários esportes nas modalidades virtuais.



Vale lembrar que a relação entre COI e Cingapura não é nova, já que o país também sediou a edição inaugural dos Jogos Olímpicos da Juventude, em 2010.