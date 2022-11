Jogo é um dos principais lançamentos do ano - Reprodução

Publicado 21/11/2022 12:40

Foram divulgados os indicados de todas as categorias do prêmio “The Game Awards 2022”, considerada a maior premiação de games do planeta. A edição desse ano será realizada no dia 8 de dezembro, no Microsoft Theater, em Los Angeles. Os destaques das indicações foram God Of War Ragnarok , Elden Ring e Horizon Forbidden West.



A mais nova aventura de Kratos foi indicada em 10 categorias, incluindo Jogo do Ano e Melhor jogo de ação/aventura. Já Elden Ring recebeu sete indicações, com destaques para Jogo do Ano e Melhor jogo de RPG. Horizon também vai concorrer em sete categorias, incluindo a principal.



A premiação também conta com indicações de brasileiros. O streamer Nobru, concorre na categoria Criador de Conteúdo do Ano. Além disso, a LOUD foi indicada para Equipe de Esports do ano e seu ex-técnico de Valorant, MMatheus "bzkA" Tarasconi foi indicado para Treinador do ano em Esports.