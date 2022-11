Gaulês e Casimiro concorrem à personalidade do ano - Divulgação

Publicado 21/11/2022 12:55

No último sábado (19), o prêmio Esports Brasil divulgou a lista dos indicados para a premiação no ano de 2022. A cerimônia acontece no dia 16 de dezembro, no Memorial da América Latina, em São Paulo.



Alguns destaques como Gaules, Casimiro, FalleN e equipes como PaiN, LOUD, Furia, entre outras, foram indicados em algumas das 24 categorias do prêmio. Confira as principais delas e os seus concorrentes.