Twitch é a plataforma preferida dos streamers - Divulgação

Twitch é a plataforma preferida dos streamersDivulgação

Publicado 21/11/2022 15:35

A indústria de marketing de influência deve movimentar aproximadamente US$ 16,4 bilhões de dólares em 2022. Segundo estudo realizado pelo Influencer Marketing Hub (IMH). Com presença no cotidiano de jovens e adultos, o setor de games e eSports presentes em plataformas de streaming, como o Twitch, passam a fazer parte de planos estratégicos do mercado publicitário que mira na área digital, em especial, aos influenciadores e streamers.



Para o especialista em marketing digital Anderson Freitas, as atuais tecnologias de transmissão de jogos virtuais ganham, a cada dia, mais aproximação com um público segmentado. Os influenciadores que atuam nesse nicho conseguem realizar a captura de momentos mais interessantes em seus jogos e sinalizam importantes dicas para seus seguidores.