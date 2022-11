Sul-coreano é um dos melhores jogadores de Free Fire do mundo - Divulgação

Publicado 22/11/2022 15:16

Um dos maiores nomes da história do E-sports em League of Legends, o sul-coreano Sang-hyeok "Faker" está em término do seu contrato com a atual equipe, a T1. Assim, uma das ligas que podem ser o destino do jogador, é a LCS, principal campeonato de LoL dos Estados Unidos. Segundo o portal Blix.gg, equipes norte-americanas fizeram propostas para o atleta.



Faker está na equipe T1 desde 2013, quando iniciou sua carreira, e já recebeu várias propostas para deixar a equipe sul-coreana. O seu vínculo com o time se encerra na próxima segunda-feira (28), de acordo com a Riot Games, desenvolvedora de League of Legends.





Segundo a Blix.gg, duas das equipes que consultaram a situação do astro de League Of Legends são a Team Liquid, quarta colocada na LCS em 2022, e a Flyquest. Inclusive, a Team Liquid já possui dois sul-coreanos no seu roster, MaRin e CoreJJ. Entretanto, existe a possibilidade de Faker renovar o seu contrato com a T1, e continuar sua carreira em seu país natal.