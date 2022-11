Competição é a mais importante do título - Divulgação

Publicado 23/11/2022 14:19

A Free Fire World Series 2022 (FFWS), considerado o campeonato mundial esports do game, será realizado nos próximos dias 25 e 26 de novembro. O torneio, que acontecerá na cidade de Bangkok, na Tailândia, conta com 17 equipes, sendo duas brasileiras. A Vivo Keyd Stars, atual campeã brasileira, e a Magic Squad, que foi vice da LBFF, estarão na Ásia representando o país.



A FFWS é dividida em duas etapas. Primeiro, acontece as classificatórias, que serão realizadas no dia 25. Nessa parte do torneio, nove equipes participam em busca de um lugar na final. A Magic Squad entra na competição a partir desta fase, que conta com participantes da Europa, Tailândia, Oriente Médio, Vietnã, Indonésia e Filipinas.





Assim, os quatro melhores times da fase classificatória avançam para as finais, e se juntam a outras oito equipes previamente classificadas para a decisão. A Vivo Keyd Stars é uma das organizações que já estão na fase final do campeonato mundial de Free Fire.