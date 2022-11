Playoffs começam nesta sexta - Divulgação

Playoffs começam nesta sextaDivulgação

Publicado 24/11/2022 12:44

Foram finalizadas, nesta quarta-feira (23), as partidas da fase de grupos do Six Jönköping Major 2022, que acontece entre os dias 21 e 27 de novembro. Black Dragons, FaZe Clan, Team Liquid e W7M Esports, representantes do Brasil na competição, se classificaram para o mata-mata, com direito à campanha com 100% de aproveitamento da W7M na fase de grupos. Esta é a primeira vez que todos os brasileiros avançam aos playoffs de um Six Major.



O início do mata-mata do Six Jönköping Major 2022 ocorre nesta sexta-feira (25), com os duelos de quartas de final e presença de público para as partidas. Os confrontos serão:



Soniqs x TSM



Wolves Esports x Team BDS



W7M Esports x Black Dragons



Team Liquid x FaZe Clan



O público pode acompanhar todas as partidas do Six Jönköping Major 2022 com transmissão em português nos canais oficiais do Rainbow Six Esports Brasil na Twitch e no YouTube, além de algumas pelo canal secundário na Twitch, e também em Watch Parties realizadas por streamers parceiros da Ubisoft. Assim como no Six Berlim Major, a Tribonera, encabeçada por Alexandre “Gaules”, transmitirá duelos da competição. Para mais informações, acesse o site oficial do cenário competitivo de Rainbow Six Siege.



Confira detalhes dos times brasileiros na fase de grupos:

Leia Mais Prêmio Esports Brasil 2022: confira os principais indicados

Streamers fortalecem ações de publicidade no meio online

Lenda do LoL, Faker recebe propostas da liga dos Estados Unidos

FFWS 2022: Confira as principais informações do mundial de Free Fire



Black Dragons



Estreante em Six Major, a Black Dragons começou com uma vitória segura, mas após alguns tropeços, ficou a um triz da eliminação para os playoffs. Na dependência de uma combinação de resultados na rodada final, a Black Dragons fez a lição de casa e conquistou a classificação para o mata-mata na segunda posição, com oito pontos. Confira os resultados da Black Dragons durante a fase de grupos: Black DragonsEstreante em Six Major, a Black Dragons começou com uma vitória segura, mas após alguns tropeços, ficou a um triz da eliminação para os playoffs. Na dependência de uma combinação de resultados na rodada final, a Black Dragons fez a lição de casa e conquistou a classificação para o mata-mata na segunda posição, com oito pontos. Confira os resultados da Black Dragons durante a fase de grupos:





Cyclops Gaming (APAC) 6x8 Black Dragons



Soniqs (NA) 7x5 Black Dragons



MNM Gaming (EU) 4x7 Black Dragons



Cyclops Gaming 7x5 Black Dragons



Soniqs 7x1 Black Dragons



MNM Gaming 2x7 Black Dragons



FaZe Clan



Após o vice-campeonato no Six Berlim Major 2022, a FaZe Clan continua na briga pela taça de mais um Six Major, como conseguiu no Six Major Suécia 2021. A equipe obteve quatro vitórias, acumulando 12 pontos, um a menos que a líder Wolves Esports, e demonstrou capacidade para conquistar o título. Confira os resultados da FaZe Clan durante a fase de grupos:



Dire Wolves (APAC) 1x7 FaZe Clan



Wolves Esports (EU) 7x4 FaZe Clan



FaZe Clan 7x2 Mirage (NA)



Dire Wolves 7x3 FaZe Clan



Wolves Esports 4x7 FaZe Clan



FaZe Clan 7x2 Mirage



Team Liquid



Com a mudança recente na lineup e classificação assegurada para a final do Campeonato Brasileiro de Rainbow Six Siege 2022, a Team Liquid mostrou autoridade no grupo. A Cavalaria foi uma das melhores equipes da fase de grupos, com cinco vitórias e 15 pontos conquistados, e chega embalada para a reta final da competição. Confira os resultados da Team Liquid durante a fase de grupos:



Team Liquid 7x1 Sandbox Gaming (APAC)



Team Liquid 7x5 Heroic (EU)



TSM (NA) 5x7 Team Liquid



Team Liquid 7x5 Sandbox Gaming



Team Liquid 7x2 Heroic



TSM 7x5 Team Liquid



W7M Esports



Na terceira participação em competições internacionais neste ano, a W7M assegurou mais uma vez a vaga para os playoffs do campeonato. Os Bulls venceram as seis partidas e foram os únicos a fechar a fase de grupos com 100% de aproveitamento, com destaque para os três MVPs de Diego “Kheyze”, segunda melhor marca até o momento. Confira os resultados da W7M durante a fase de grupos:



W7M 7x3 FURY (APAC)



W7M 7x3 Spacestation Gaming (NA)



W7M 7X5 Team BDS (EU)



W7M 7x3 FURY



W7M 7x2 Spacestation Gaming



W7M 7x5 Team BDS