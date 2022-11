Carta do camisa 9 brasileiro valorizou bastante - Reprodução

Carta do camisa 9 brasileiro valorizou bastanteReprodução

Publicado 25/11/2022 11:11

Na tarde da última quinta-feira (24), o Brasil derrotou a Sérvia por 2 x 0 no jogo da estreia da Copa do Mundo de 2022. O atacante Richarlison foi o destaque da partida, marcando os dois gols. Assim, o impacto da atuação do camisa 9 da seleção não foi apenas dentro do Estádio Lusail, mas também, nos games. A carta do centroavante do Tottenham dobrou de preço no modo Ultimate Team, famoso no FIFA 23.



Antes da partida, a carta do atacante estava sendo vendida por 700 coins, que é a moeda do game no modo Ultimate Team. Depois da atuação brilhante de Richarlison, o item do jogo chegou a ser encontrado no mercado virtual do jogo por até 1500 coins, na versão de Playstation. Já na de PC, o preço quase bateu as 2000 coins.





A carta de Richarlison já é conhecida dentro do game, por fazer parte do grupo chamado “Ones to Watch”, que são itens de alguns jogadores promessas do FIFA 23 que possuem maior chance de evolução. O “pombo” está ao lado de estrelas como Erling Haaland, Darwin Nuñez e Raheem Sterling.



Atualmente, Richarlison possui overall de 81 no FIFA 23, que é o atributo geral de um jogador no game, após uma combinação de vários outros atributos como finalização, corrida, físico e passe. Neste quesito, o brasileiro tem o potencial de atingir até 84 de overall dentro do jogo.