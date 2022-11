Jogos em realidade virtual ainda é um entretenimento para poucos - iStock

Publicado 28/11/2022 19:20

Uma das principais tendências tecnológicas são os equipamentos para realidade virtual. Atualmente, os mais utilizados no mundo dos games são os óculos, que são comercializados por valores acima da realidade financeira de muitos jogadores.



Para o estudante universitário Caique Ribeiro, 22, os altos preços dos equipamentos dificultam o acesso à nova tecnologia e atrasam o acompanhamento tecnológico das pessoas. Segundo ele, além do uso dos equipamentos nos jogos eletrônicos, se o preço fosse mais acessível, contribuiria nas aplicações em outros universos importantes para a sociedade de modo geral.



“No meu caso, o encarecimento dos óculos de realidade virtual limita o meu acesso a games desenvolvidos para essa tecnologia. Sou estagiário e o que ganho mal dá para ajudar em casa. Ainda assim, gostaria que o uso deles fosse comum também em outros setores, como na saúde, repetindo o que já acontece em alguns países”, desabafou.

O Quest 2, equipamento fabricado pela Meta - dona do Facebook - custa em média US$ 400 (R$ 2.100,00 - dois mil e cem reais). Já o Vibe Pro, desenvolvido pela HTC (empresa desenvolvedora de equipamentos tecnológicos), sai em torno dos R$ 6.400,00 - seis mil e quatrocentos reais. Segundo Antonio Neto Ais, CEO da BraisGames, companhia desenvolvedora de jogos, alguns fatores contribuem no encarecimento dos produtos voltados a essa tecnologia.“Por ser uma tecnologia recente e com poucas empresas no mercado produzindo esse tipo de equipamento, o preço deles é elevado. Há pouca concorrência no mercado e os componentes dos equipamentos são escassos” explicou.Antonio também explica sobre a importância do uso dos equipamentos que permitem novas experiências aos jogadores.“Os óculos de realidade virtual são a porta de entrada para uma imersão em outra realidade. Não é necessário estar fisicamente em um lugar para se sentir lá. Equipamentos como estes permitem que o usuário se sinta imerso dentro de um ambiente sem sair de casa’’, detalhou ele.Por fim, ele fala sobre os equipamentos que prometem aperfeiçoar as experiências dos jogos em realidade virtual.“Existem algumas empresas que estão desenvolvendo equipamentos para essa nova tecnologia como: luvas, cadeiras, esteiras, bicicletas e até roupas com sensores. Quando esses novos acessórios estiverem disponíveis no mercado iremos também introduzi-los nos nossos projetos”, completou.