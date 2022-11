-

Publicado 28/11/2022 19:29

O título do último Six Major do ano ficou com a Europa. A francesa Team BDS levou a melhor na final diante da brasileira Team Liquid ao vencer por 3 a 2 e faturar o primeiro título internacional da organização, além da premiação de US$ 200 mil (mais de 1 milhão de reais na cotação atual). A conquista também marca o primeiro título mundial de uma das lendas do cenário: o jogador francês Stéphane "Shaiiko".



As duas equipes chegaram à decisão com campanhas consistentes, porém com números distintos. Durante a fase de grupos, a BDS já dava mostras que seria uma das candidatas a conquistar o Six Jönköping Major. Dos seis jogos disputados na primeira fase, o time francês foi vencido apenas pela brasileira W7M Esports em dois confrontos muito acirrados. Já nos playoffs, venceu a compatriota Wolves Esports por 2 a 0 nas quartas e aplicou um 2 a 1 na norte-americana Soniqs nas semifinais.



Já a Liquid chegou à decisão após uma primeira fase quase perfeita, perdendo apenas o último jogo contra a TSM e com a primeira posição do grupo garantida. Nas quartas de final, a Cavalaria venceu o clássico contra a FaZe Clan por 2 a 0 e - em uma prévia da final do BR6, que acontecerá no próximo fim de semana - vitória diante da W7M Esports por 2 a 1.



O destaque da final ficou com "Shaiiko" que, com o desempenho no jogo decisivo, foi escolhido como o melhor jogador da competição. Richie "Rexen", da Soniqs, foi o jogador com mais MVP’s conquistados (4). Diego "Kheyze", da W7M, foi o brasileiro com mais conquistas de melhor jogador em partidas, com 3 MVP’s.



Além do título internacional inédito, a Team BDS faturou US$ 200 mil. Já a vice-campeã Team Liquid ficou com US$ 80 mil (cerca de R$ 430 mil). A competição distribuiu US$ 500 mil em premiação total (aproximadamente R$ 2,7 milhões).



O público acompanhou todas as partidas do Six Jönköping Major 2022 com transmissão em português nos canais oficiais do Rainbow Six Esports Brasil na Twitch e no YouTube, além de algumas pelo canal secundário na Twitch, e também em Watch Parties realizadas por streamers parceiros da Ubisoft. Assim como no Six Berlim Major, a Tribonera, encabeçada por Alexandre “Gaules”, transmitiu duelos da competição. Para mais informações, acesse o site oficial do cenário competitivo de Rainbow Six Siege.