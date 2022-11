Jogador de futebol se arriscou nos games - Premiere

Publicado 29/11/2022 11:06 | Atualizado 29/11/2022 11:07

No último domingo (27), aconteceu a grande final da Blast Premier Fall, liga de Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), realizada na América do Norte e Europa, em duas edições do ano, na primavera e no outono. Além do grande confronto entre os finalistas, um destaque para o fim de semana ficou para a participação do ex-atacante dinamarquês Nicklas Bendtner em um showmatch em Copenhague, capital da Dinamarca.



O showmatch é nada mais que um amistoso feito para promover a competição de e-sports que irá acontecer, com a participação de grandes times e personalidades de cada game. Nesse caso, Bendtner participou da partida de CS:GO entre o “Dream Team”, com grandes estrelas do Counter Strike, contra o “Time Dinamarca”, com nomes fortes da modalidade no país escandinavo, além do ex-atacante.



Entretanto, o time dinamarquês não conseguiu evitar a derrota por 16 a 13 contra o time dos sonhos, apesar da boa atuação de Bendtner, com quatro eliminações. Porém, se a Dinamarca não teve sorte no showmatch, na Blast Premier Fall, a sorte foi outra.