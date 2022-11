Sem extravagâncias, jogos são aliados no desenvolvimento de crianças - Reprodução/Shutterstock

Publicado 30/11/2022 17:26

Publicado 30/11/2022 17:26

O uso da tecnologia está cada vez mais inserido na rotina das pessoas e isso se estende também para auxiliar no desenvolvimento das crianças. Um estudo realizado pelo Australian Institute of Family Studies (traduzido como Instituto Australiano de Estudos da Família) apontou que crianças que utilizam jogos eletrônicos entre duas a quatro horas por semana conseguem melhorar seu desenvolvimento na sala de aula.



Para o CEO da Braiscompany, incubadora da Startup BraisGames, Antonio Neto Ais, a importância de criar projetos para os pequenos é fundamental para que eles melhorem o desenvolvimento intelectual e sejam preparados desde o início para o mercado de trabalho



“Hoje em dia é impossível impedir o acesso das crianças aos jogos eletrônicos. A ferramenta, além de entreter, contribui na concentração dos pequeninos. Com isso, eles conseguem, de maneira equilibrada, se familiarizar com as ferramentas que irão fazer parte de suas vidas e profissões no futuro”, explicou.



Segundo a psicopedagoga Juliana Goes, crianças que estão no início da fase escolar são uma das mais beneficiadas com o uso dos jogos.



“As crianças que usam os games em sala de aula ou em casa conseguem ter resultados significativos nos campos cognitivos, emocionais e psicomotores. Com isso, o aluno consegue se socializar melhor, aprimora o controle emocional e nas atividades que exigem criação individual, ele organiza as ideias de forma mais produtiva”, disse.