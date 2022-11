Time oficializou o desligamento de ambos pelas redes sociais - Divulgação

Publicado 30/11/2022 17:36

Na última segunda-feira (28), a LOUD anunciou a saída de dois jogadores da equipe de Fortnite da organização, os atletas Leonardo “leleo” e Vinicius “frosty”. O time oficializou o desligamento de ambos pelas redes sociais. Leleo e frosty também se pronunciaram sobre o tema.



Em suas redes sociais, leleo agradeceu e disse que apresentará novidades em breve aos fãs, assim como frosty, que também ressaltou os anos de parceria que o jogador teve com a LOUD. Leonardo estava na equipe desde 2020, enquanto Vinicius chegou na organização em junho de 2021, sendo a passagem menos duradoura de um atleta no time.



Em 2021, frosty venceu mais de 10 torneios de Fortnite na categoria solo e duo, antes de integrar a LOUD. Já leleo teve seu melhor momento da carreira em 2019, vencendo seis títulos e tendo sete vice-campeonatos, além de ser o primeiro brasileiro a se classificar para a Copa do Mundo de Fortnite, nos Estados Unidos no mesmo ano.