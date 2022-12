Ganhadores do Prêmio CBLOL 2022 - runo Alvares/Riot Games

Ganhadores do Prêmio CBLOL 2022runo Alvares/Riot Games

Publicado 01/12/2022 12:03

Na noite da última quarta-feira (30), foi o prêmio CBLOL 2022, que reconheceu os principais destaques da temporada do game League Of Legends no Brasil. A premiação em São Paulo contou com a equipe LOUD como a grande vencedora da noite. A campeã da segunda etapa venceu em nove das 12 categorias do prêmio, ou seja, em todas que os atletas da organização foram indicados.



Além disso, todos os jogadores de cada uma das rotas da LOUD venceram alguma categoria no prêmio CBLOL, e a organização se tornou a primeira na história do evento a conseguir esse feito. Confira abaixo os grandes vencedores da noite, pelo jogo da Riot Games.