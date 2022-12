Evento agita o final de semana - Divulgação

Evento agita o final de semanaDivulgação

Publicado 01/12/2022 15:49

O próximo fim de semana será recheado de emoções para os fãs de Rainbow Six Siege. A atração principal ocorre neste domingo (4), a partir das 16h, com o duelo entre Team Liquid e W7M Esports pela grande decisão do Campeonato Brasileiro de Rainbow Six Siege 2022, diretamente da CCXP 2022. Antes disso, no mesmo evento, mas no sábado (3), BB.W7M e Black Dragons Fem. farão a final do Circuito Feminino 2022, a partir das 11h.



As equipes finalistas do BR6 2022 vão se enfrentar em formato MD5 (melhor de cinco mapas), em busca do título da competição e de R$ 200 mil para o vencedor - o vice-campeão ficará com R$ 80 mil. Os semifinalistas do BR6, FURIA e Team oNe, faturaram R$ 50 mil cada. O restante do valor será distribuído entre as outras equipes da competição, de acordo com as colocações finais. O campeonato distribui R$ 500 mil como premiação total.



Na finalíssima do Circuito Feminino de Rainbow Six Siege 2022, BB.W7M e Black Dragons Fem. se enfrentam pelo título de melhor equipe feminina do cenário brasileiro neste ano e mais R$ 50 mil de premiação para a campeã - a segunda colocada garante R$ 20 mil. Ao todo, o torneio feminino distribuirá R$ 100 mil divididos de acordo com a classificação geral.



Em 2022, as decisões do Brasileirão de R6 e do Circuito Feminino terão como palco a CCXP22, principal evento de cultura pop da américa latina. A edição deste ano acontece no São Paulo Expo (pavilhão de exposições localizado no distrito do Jabaquara, zona sul da cidade de São Paulo), após dois anos no formato online por conta da pandemia de Covid-19.



Assim como a line-up masculina, a BB.W7M faz uma temporada positiva. A equipe venceu três das cinco etapas do Circuito Feminino e acumulou 425 pontos ao longo da temporada, para depois superar a Fenix Esports nas semifinais por 2 a 1. Do outro lado, a Black Dragons venceu as duas últimas etapas da competição e registrou 375 pontos no total, passando pela 4Dreams eSports nos playoffs também por 2 a 1 para chegar à final.



A decisão do principal torneio brasileiro da modalidade volta ao palco da CCXP repetindo o ano de 2017, quando a Team Fontt venceu Black Dragons. A novidade para 2022 fica por conta da final do Circuito Feminino, torneio de R6 promovido pela Ubisoft, e que vê em um evento expressivo como uma oportunidade para dar visibilidade às atletas mostrarem seus talentos. Os duelos acontecerão na Tribo Game Arena, comandada pelo maior streamer do Brasil: Gaules.