Game da PSPlus é destaque - Reprodução

Publicado 02/12/2022 11:14

Nesta semana, a Microsoft e a Sony anunciaram quais jogos estarão gratuitos para os seus consoles no mês de dezembro. Os destaques dos Games with Gold e da PSPlus estarão disponíveis em breve para os consumidores de Xbox One e Xbox Series X|S e PS4 e PS5, respectivamente. Confira os games abaixo e as datas em que estarão gratuitos.

Mass Effect Legendary Edition (PS4) – Popular jogo desenvolvido pela Electronic Arts (EA) estará disponível entre os dias 6 de dezembro e 2 de janeiro para PS4, e contará com os títulos “Mass Effect”, “Mass Effect 2” e “Mass Effect 3”, além de mais de 40 DLCs.Divine Knockout: Founder’s Edition (PS4, PS5) – O jogo de luta, que será diretamente lançado para a PSPlus, tem como característica a batalha em terceira pessoa, e conta com personagens da mitologia grega e nórdica. O game também poderá ser explorado em modo cooperativo e também estará disponível entre os dias 6 de dezembro e 2 de janeiro.Biomutant (PS4, PS5) – Jogo em cenário pós-apocalíptico mistura kung fu com armas de fogo e muita ação. Com um mundo a ser explorado, o player precisa salvá-lo e evitar novas ruínas. O game também estará disponível entre 6 de dezembro e 2 de janeiro, e chega ao PS5 com compatibilidade 4K.Colt Canyon (Xbox One e Xbox Series X|S) – Game temático no Velho Oeste 2D fica disponível entre 1º de dezembro até 31 de dezembro. O jogo independente permite que o player controle um dos personagens em busca de salvar os outros companheiros no jogo.Bladed Fury (Xbox One e Xbox Serie X|S) – Jogo em 2D baseado na mitologia chinesa também estará disponível no Games With Gold, porém, apenas no dia 16 de dezembro e fica gratuito até 15 de janeiro. Na história do game, o player vive a narrativa da princesa Ji, acusada de assassinato, que parte em uma jornada para provar sua inocência.