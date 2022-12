Casemiro, Neymar e Paquetá são fãs da equipe de CS:GO FURIA - Reprodução

Casemiro, Neymar e Paquetá são fãs da equipe de CS:GO FURIAReprodução

Publicado 06/12/2022 16:48

Assim como o futebol, os games virtuais hoje também são uma realidade no mundo esportivo, com o esports. Deste modo, os atletas, astros dentro de campo, também se interessam por essa modalidade. Alguns deles, inclusive, não tratam isso como hobby e são até donos de equipes profissionais da categoria. Confira alguns craques dentro das quatro linhas que também estão presentes como gamers.

Neymar: Principal astro do futebol brasileiro na modalidade, o camisa 10 da seleção não esconde seu apreço pelo mundo dos games. O meia-atacante do PSG quase que de forma recorrente, realiza lives jogando diversos jogos. Os seus favoritos são PUBG e Counter Strike: Global Offensive (CS:GO).

Casemiro: O volante do Manchester United e um dos principais jogadores da seleção brasileira também está envolvido no mundo dos esports, e não apenas como um fã, mas como investidor. O camisa 5 do Brasil é CEO da Case Esports, que conta com uma equipe profissional de CS:GO, que disputa em competições no cenário europeu.

Lucas Paquetá: O meia da seleção brasileira também é outro atleta que também investe dentro do cenário dos esports. Paquetá é CEO da Paquetá Gaming, organização que tem uma equipe profissional de CS:GO, que voltou às atividades em agosto de 2022.

Antoine Griezmann: Craque da seleção francesa, o meia-atacante do Atletico de Madrid é um grande fã de Fortnite, e ficou famoso na Copa do Mundo de 2018, na qual a França foi campeã, ao comemorar seus gols fazendo uma dança presente no battle royale.

Lionel Messi: Craque da seleção argentina, Messi é um grande fã de FIFA e de Fortnite. A lenda do futebol mundial, influenciado pelo ex-companheiro de seleção Sergio Aguero, afirmou que gosta muito de jogar online com desconhecidos.

Gareth Bale: O astro da seleção de País de Gales também gosta do mundo dos games, e é outro atleta que também possui investimentos nos esports. O jogador do Los Angeles FC é CEO da Ellevens Esports, organização que possui equipes de FIFA e Rocket League.

Virgil Van Dijk: Zagueiro do Liverpool e da seleção da Holanda, Van Dijk é um grande fã de games desde sua infância, e gosta muito de FIFA e Fortnite. Recentemente, o capitão da Laranja Mecânica se tornou sócio Tundra Esports, entrando com investimentos nesse ambiente.