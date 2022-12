Jogo está em clima de Copa - Reprodução

Publicado 06/12/2022 16:56

Na última semana, a Garena, estúdio desenvolvedor do game Free Fire, lançou uma nova atualização para o game, baseada na Copa do Mundo 2022. O novo update reserva para os jogadores novos itens e modos de jogo baseados no torneio de futebol mais famoso do planeta. Além disso, as novidades foram recebidas de maneira automática, não sendo necessário que os jogadores baixem os novos estilos do game.

Na atualização, pode ser notado mudanças visuais no game, como na tela de carregamento. Além disso, foi adicionado um novo lobby e música temática ao jogo, no clima do torneio realizado no Catar. É a segunda atualização baseada na Copa do Mundo disponível ao Free Fire, que anteriormente, já tinha lançado as camisas da seleção brasileira ao battle royale.

Além disso, uma nova skin do avião e o AirDrop foram adicionadas ao game. Mas a principal novidade fica para a inclusão dos modos “Fábula de Futebol” e “Tiro de Meta”. No segundo, inclusive, os jogadores poderão disputar uma partida de futebol contra outros players, com duração de cinco minutos cada, vencendo quem fizer mais gols.

Free Fire está disponível para Android, iOS e iPadOS.