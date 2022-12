Influenciador e empresário se junta a Felippe Corradini e João Paulo Garcia no comando de uma das maiores organizações de esports do Brasil - Divulgação

Publicado 07/12/2022 17:18

A RED Canids Kalunga, organização brasileira de esportes eletrônicos, tem um novo sócio: o empresário, ator e criador de conteúdo Pedro Afonso Rezende, de 26 anos, conhecido como Rezende Evil. Ele se junta a Felippe Corradini e João Paulo Garcia, e traz todo seu conhecimento em criação de conteúdo que o transformou em um dos maiores youtubers brasileiros para desenvolver os talentos da organização, com o apoio da ADR, sua agência de marketing de influência. Há dez anos produzindo conteúdos em vídeo, Rezende Evil é um dos principais influenciadores digitais do Brasil, somando mais de 13 bilhões de visualizações e 30 milhões de inscritos em seu canal.

Nascido em Londrina, Rezende Evil iniciou a carreira de criador de conteúdo ao produzir gameplays de Minecraft e atingir a marca de 1 milhão de inscritos em apenas dois anos. Além dos games, também teve sucesso em outros formatos, como em vídeos de humor e vlogs diários e hoje atua em quatro canais diferentes no YouTube. Fora da internet, lançou quatro livros e atuou na série de TV Z4, veiculada no Disney Channel e no SBT. Ele também é proprietário do Rezendog, restaurante de fast food em Londrina.

A negociação, que nasceu da vontade de Rezende em ingressar no cenário competitivo de esports, durou oito meses até chegar no formato ideal para todas as partes. As conversas trataram, sobretudo, da nova área de criação de conteúdo que a RED Canids Kalunga terá a partir de 2023:

“Desde nossa primeira conversa, vimos que existia um fit muito grande com o Pedro e suas ideias. Ele tem um interesse grande pelo mercado de games e esports e sabe se comunicar com o público de uma forma impactante. Acreditamos que essa entrada na sociedade tem um potencial imensurável!", disse Felippe Corradini, sócio-fundador da Matilha.

“Sempre nos preocupamos com a parte diretiva, de esports e de negócios, e ter um sócio que vai lidar diretamente com o conteúdo é algo inovador para todos nós. Temos uma demanda de uma comunidade muito grande e que vai passar a ter muito mais o que consumir a partir de agora”, completou João Paulo Garcia, também sócio.

Avaliada em R 80 milhões, a organização de esports tem mais de 1 milhão de fãs nas redes sociais, algo que despertou a atenção de Rezende Evil e que deu início à parceria:

“Criar e gerir uma marca não é algo simples. Como eu acompanho o cenário há bastante tempo, sempre achei incrível o quanto a comunidade é engajada. Além disso, a RED Canids tem muita história, algo que não se conquista do dia para a noite. Vai ser um desafio muito grande me juntar à Matilha e liderar a produção de conteúdo, junto da ADR Agência, que proporciona muitas possibilidades. #GoRED”, disse Rezende Evil, agora sócio da organização.

A RED Canids Kalunga, que venceu o primeiro slipt do CBLoL deste ano, se sagrando tricampeã da competição, foi primeira campeã brasileira de Honor of Kings, além de ter equipes de Valorant e estar voltando ao Counter-Strike Global Offensive. Atualmente, a equipe conta com os patrocínios do banco Santander, Outback, AOC, Logitech, Kaspersky, FreeCo, Uninter, Multilaser, Crunchyroll e Matrix Fitness, além da Kalunga, detentora dos naming rights. A organização inaugurou este ano um Gaming Office localizado em São Paulo, com cerca de 1300mt², avaliado em R1,5 Milhão e com toda infraestrutura necessária para o desenvolvimento das equipes, que conta com restaurante, academia e modernas salas de treino.