Game foi um dos destaques da premiaçãoReprodução

Publicado 07/12/2022 17:25

Na última terça-feira (6), foram anunciados os grandes vencedores do Brazil Game Awards 2022. Veículos, produtores de conteúdo, críticos de games, entre outros, participaram do júri, que consagrou os principais jogos de 2022 no Brasil, além de prêmios voltados aos Esports.

Os destaques da premiação foram os games “Elden Ring”, da FromSoftware e God Of War Ragnarok, que saíram vencedores em três categorias cada, com destaque para o jogo da Bandai Namco Entertainment, que conquistou o prêmio de jogo do ano, que é o principal do evento.

Confira abaixo os vencedores de cada categoria.

• Jogo do ano: Elden Ring

• Jogo brasileiro do ano: Fobia – St Dinfna Hotel

• Jogo mais aguardado de 2023: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

• Melhor periférico: Steam Deck

• Melhor jogo de tiro: Call Of Duty: Modern Warfare 2

• Melhor jogo de esportes: FIFA 23

• Melhor jogo de luta: Multiversus

• Melhor jogo de ação e aventura: God Of War Ragnarok

• Melhor jogo de corrida: Gran Turismo 7

• Melhor RPG: Elden Ring

• Melhor jogo original: Elden Ring

• Melhor jogo de estratégia: Mario + Rabbids Sparks of Hope

• Melhor jogo de família: LEGO Star Wars – Saga Skywalker

• Melhor mobile: Marvel Snap

• Melhor multiplayer: Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

• Melhor trilha sonora: God Of War Ragnarok

• Melhor dublagem em português: God Of War Ragnarok

• Melhor estúdio: Santa Monica Studio

• Melhor Publisher: Sony Interactive Entertainment

• Melhor jogo independente: Stray

• Melhor time de Esports do Brasil: LOUD

• Melhor player de Esports do Brasil: Sacy (LOUD)

• Melhor game de Esports: Counter Strike: Global Offensive