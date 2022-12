Evento premiou os melhores do Rainbow Six Siege no Brasil - Rainbow Six Esports Brasil

Publicado 08/12/2022 18:16

Aconteceu, na noite desta quarta-feira (7), o Rainbow Six Brasil Awards 2022, evento que premia os melhores do cenário brasileiro de R6 neste ano. A cerimônia foi feita na MAX Arena, em São Paulo, e contou com a presença de jogadores, treinadores e personalidades da modalidade. Ao todo, foram 16 categorias na premiação.



Diego “Kheyze”, atleta da W7M Esports, terminou como o protagonista do evento, que contou com transmissão nos canais oficiais do Rainbow Six Esports Brasil na Twitch e no YouTube. O jogador ficou com três prêmios: MVP da temporada, MVP do BR6 2022 e foi um dos escolhidos para o dream team do campeonato.



A premiação da categoria “MVP do Circuito Feminino” abriu a cerimônia, e a vencedora foi Julia “Juu”, que faturou o prêmio pelo segundo ano consecutivo. Além de ser a recordista mundial no número de kills, a jogadora foi uma das peças mais importantes do cenário feminino no ano, ajudando a Black Dragons a ser campeã do Circuito Feminino 2022.



Famoso por clutches e jogadas decisivas ao longo do ano, Lucas “Soulz1”, da FaZe Clan, recebeu o prêmio de jogada do ano. O clutch 1x4, na última rodada do 2º turno do BR6 contra a Team Liquid, garantiu o drone de ouro para o jogador. A jogada foi uma das mais importantes para a FaZe no ano, já que, com esse clutch, a equipe garantiu a sua classificação e tirou a Liquid do Six Berlim Major.