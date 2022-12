Smartphone é a plataforma mais utilizadas por gamers no Brasil - Pexels

Publicado 09/12/2022 17:18

Atualmente, os smartphones são os campeões no quesito de plataformas para games, e desbanca consoles de PCs. Alguns fatores ajudam explicar isso, como o custo menor de um aparelho celular em relação a um vídeo game e também, a flexibilidade de poder jogar em qualquer lugar.



Hoje, não é necessário mais possuir um console para se tornar um gamer, e cada pessoa pode ter acesso a algum jogo eletrônico, bastando ter apenas um celular na palma da sua mão. Assim, o mercado de games se desenvolveu dentro dessa plataforma, com vários jogos que hoje são aclamados pelo público e até possuem torneios de esports como Free Fire, Clash Royale e PUBG, por exemplo.



Segundo a pesquisa Game Brasil 2021, o celular é a plataforma mais utilizada entre os brasileiros para jogos, atingindo cerca de 41,6%, enquanto 25,8% jogam mais nos consoles e 18,3%, pelo PC. Além disso, a pesquisa afirma que os jogadores de mobile jogam com mais frequência, sendo 40,8% dos usuários.