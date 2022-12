Gamer atentou para os perigos dos 'boots' - Divulgação

Publicado 13/12/2022 17:19

O uso de "hack" dentro do mundo dos games é algo muito comum, há muito tempo, para se beneficiar daquele ambiente. Jogos como GTA, The Sims e até na época dos antigos, como Mario Bros, já conviviam e ainda convivem com essa prática. Entretanto, esse tipo de artimanha durante as partidas pode ser prejudicial em certos games para os players, e o Free Fire é um exemplo disso.



O Free Fire é um jogo de sobrevivência. Você pode jogá-lo em um squad com quatro pessoas, um duo com duas pessoas e até mesmo solo, que é a modalidade de jogar sozinho. O game reúne várias pessoas com um único objetivo: ganhar. Para atingir o triunfo no jogo é necessário matar seu adversário, seja de qual forma for – com granadas, tiros, golpes com espadas ou até mesmo no combate corpo a corpo.



Segundo o influencer e atleta de esports Thiago Toledo, o jogo tem uma crescente e a cada dia que passa o game está atualizando, tanto no quesito de armas quanto de skins. Mas o fato de ainda ter muitos trapaceadores nas partidas é muito desanimador