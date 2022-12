Casais trocam cinema por games - Divulgação

Publicado 13/12/2022 17:27 | Atualizado 13/12/2022 18:36

Uma pesquisa realizada pelo jornal acadêmico “New Media & Society”, apontou que casais que se divertem por meio dos jogos eletrônicos conseguem se relacionar melhor. De acordo com o estudo, os games multiplayer - aqueles que permite mais de uma praticante - são os principais responsáveis por esses efeitos.



O casal que de influencers Erick Alvino e sua esposa, Lecil - donos da página ‘A gringa e o Maridão’ - onde divulgam vídeos para auxiliar pessoas que querem aprender o idioma inglês - procuram regularmente introduzir os games em suas rotinas para aliviar o estresse do dia a dia das produções dos materiais. Segundo Erick, que é brasileiro, a prática contribui para uma melhorar cooperação entre eles tanto nas tarefas domésticas, como na produção digital a qual ele é responsável.



“Eu, particularmente, gosto muito de jogos eletrônicos, em especial os de futebol. Contudo, como minha esposa prefere os de aventura, entre os nossos preferidos estão, o Horizon, Overcooked, Bomberman e, recentemente, incluímos nesta lista o Gang Beasts. Acho que eles nos ajudam bastante não só na nossa comunicação, mas na convivência em geral”, explicou Erick.

Já de acordo com a norte-americana Lecil, a sintonia do casal para a produção dos vídeos de inglês, vem por conta dos jogos eletrônicos, que os deixam mais à vontade nas produções. “Não é exagero falar isso, mas considero os games os principais responsáveis pelo sucesso das nossas gravações. Com os jogos, a relação entre nós fica mais leve. As coisas fluem mais facilmente”, comenta a professora de inglês.Ela ainda diz que durante os jogos eles procuram revelar mutualmente termos usados em seus países para poderem trabalhá-los nos vídeos que ajudam outros a aprenderem o idioma. “Eu e o Erick sempre procuramos falar durante os jogos os nomes que são dados aos objetos no Brasil para poder usar isso nas minhas aulas. Um dia destes ele falou que queria comprar um Play 5, pois estava barato. Um tempo depois ele disse que um colega era ‘um barato’. Só depois que ele me explicou a diferenciação. Tá vendo aí, como os jogos são importantes para nossa produção (risos)”, brincou.Com os benefícios oferecidos pelos jogos eletrônicos na rotina do casal, eles já somam 250 mil seguidores. Já no Youtube, eles têm mais de 54 mil inscritos.