Empresas anunciaram parceriaDivulgação

Publicado 13/12/2022 17:41

A Ubisoft anunciou, nesta segunda-feira (12), o novo Circuito Global de Tom Clancy’s Rainbow Six Esports, com data de lançamento prevista para março de 2023. Essa nova versão irá contemplar nove regiões, criará mais oportunidades para partidas internacionais de alto nível, além de oferecer um caminho ao nível competitivo mais alto para times e jogadores em ascensão.



Com início em março de 2023, o Circuito Global de Rainbow Six Esports será composto pelas seguintes regiões: Europa, América do Norte, Brasil, Japão, Coréia do Sul, América Latina, Ásia, Oceania e MENA (Oriente Médio e África).



A temporada competitiva irá de março a fevereiro do ano seguinte, e será estruturada da seguinte forma:



Março a maio: Fase 1, concluída com Six Major

Junho a agosto: Pausa de Temporada

Setembro a novembro: Fase 2, concluída com Six Major

Dezembro a fevereiro: Pausa de Temporada

Fevereiro: Six Invitational



Durante cada estágio, as nove regiões seguirão suas programações regionais independentes, em paralelo. As pausas de temporadas pré-definidas, além de abrirem espaço para torneios independentes, darão mais tempo para as equipes se reorganizarem, descansarem e se prepararem para a próxima competição em que estiverem envolvidas.



Com um novo sistema de pontuação, a temporada competitiva será uma corrida para garantir pontos e assegurar a classificação para o Six Invitational, principal torneio de Rainbow Six que reúne os 20 melhores times a cada temporada. Os vencedores serão coroados como campeões mundiais de Rainbow Six Siege e erguerão a tão cobiçada “marreta” do operador Sledge.



Com o intuito de potencializar ainda mais a temporada de 2023, a Ubisoft anunciou uma parceria histórica com a BLAST, organizadora de torneios e eventos de eSports, válida para todo o Circuito Global de esports do Rainbow Six Siege, incluindo torneios regionais e eventos internacionais. Trabalhando lado a lado com a Ubisoft, a BLAST trará o melhor de sua tecnologia líder do setor, valores de produção e a extensa experiência como organizadora de torneios para criar um circuito envolvente para todos os membros da comunidade, sejam fãs, jogadores profissionais e aspirantes a profissionais, organizações, talentos ou marcas que desejam participar.