Temporada de 2023 do CBLOL prometeDivulgação

Publicado 13/12/2022 17:47

Nesta segunda-feira (12), a Riot Games, desenvolvedora do League of Legends, anunciou as datas e a agenda de jogos do 1º split do Campeonato Brasileiro do jogo (CBLOL). A competição terá início no dia 21 de janeiro e a final, realizada no dia 15 de abril, na Arena CBLOL, em São Paulo.



O torneio será realizado no mesmo formato que na edição de 2022. Primeiramente, ocorre a fase classificatória, na qual as equipes se enfrentam entre si, em jogos de ida e volta, no estilo md1, ou seja, melhor de uma partida, em 18 rodadas. As seis melhores colocadas avançam para os playoffs.



Na fase eliminatória, o 5º e o 6º colocado se enfrentam na chave inferior, na rodada 1, enquanto os quatro melhores colocados na classificação se enfrentam na chave superior, em modelo md5 (melhor de cinco).