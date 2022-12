Mário Bros é cultuado entre os fãs de games - Ranker

Publicado 14/12/2022 12:23

Com a cultura nerd sempre em ascensão, os games fazem a cabeça não só da garotada, mas também dos mais velhos, que cresceram com o controle remoto na mão. Alguns deles, que continuaram com o amor pelos jogos na fase adulta, eternizam na pele os jogos que marcaram a infância ou adolescência.



O desenho campeão de escolha, de acordo com a tatuadora Clari Benatti, é o Mário Bros. Seja o próprio personagem principal do jogo, o Luigi, a Princesa ou elementos do game, como os cogumelos, eles estão entre os preferidos da geração que viveu esse sucesso das décadas de 1980 e 1980.



“A ideia de tatuar algo que é alvo de alguma paixão é mostrar para as demais pessoas o quanto gosta daquilo. Acontece não apenas com os games, mas também com filmes, séries ou músicas. Isso pode, inclusive, gerar identificação, porque quem é fã do mesmo e vê o desenho na pele daquele admirador, já encontrou ali alguma semelhança”, comentou.