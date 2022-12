Simulação já acertou a ida da equipe de Messi para a final - Reprodução

Publicado 14/12/2022 13:25

Na última terça-feira (13), a Argentina chegou a sua sexta final de Copa do Mundo em sua história. A seleção comandada por Lionel Scaloni derrotou a Croácia por 3 x 0, com gols de Messi e Julian Álvarez. Com a possibilidade do título, a equipe sul-americana pode confirmar novamente a escrita do game FIFA, que nos últimos três mundiais, acertou os vencedores do mundial.



A produtora canadense EA simulou a Copa do Mundo no game FIFA 23, assim como faz sempre antes de cada início de mundial. Na prévia do game, a Argentina conquistava o tricampeonato. Desde 2010, o estúdio tem acertado os campeões da Copa do Mundo, confirmando as previsões dos títulos de Espanha, Alemanha e França, respectivamente.