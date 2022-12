Gamers precisam atentar para a saúde mental - Pexels

Publicado 15/12/2022 12:23

Quando falamos sobre a Síndrome do Esgotamento Profissional, o Burnout, nos referimos a profissionais que podem ser afetados pelo problema, que tem como principais sintomas o estresse, cansaço extremo e insatisfação com a própria atividade laboral. No mundo dos games não é diferente. Recentemente, repercutiu um comentário do jogador Grevthar. Durante uma entrevista a um podcast, ele disse preferir “estar em Burnout”. A fala surgiu após ele não ter conseguido vencer um campeonato na modalidade em que joga.



O médico José Fernandes Vilas, especialista em neurologia e psiquiatria, reforça que, em Burnout, a pessoa evolui da dedicação extrema ao trabalho, ao zero rendimento. O paciente diagnosticado com o problema deixa de lado o autocuidado, a preservação pessoal e profissional. Isso pode levar até mesmo ao afastamento das atividades laborais. Ainda de acordo com o médico, um dos sinais de que há algo errado é começar a demostrar o cansaço.



“Quando a pessoa chega a falar que está cansado é que, na realidade, ela já apresenta sinais de exaustão, que é um cansaço extremo, como se fosse um grau a mais de cansaço. Isso acontece quando ela procura forças em um lugar e não encontra nem no próprio corpo. Então, se alguém diz que está cansado, pode estar assumindo que extrapolou os limites e que, pode sim, estar em uma fase inicial do Burnout”, comentou.